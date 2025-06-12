В Коордштабе отреагировали на упреки России, что Украина "не готова" к ежедневным обменам

Украина опровергает заявление российской стороны о якобы неготовности Киева к ежедневным обменам пленными. Эта информация является очередной информационной манипуляцией.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Смотрите также Состоялся новый обмен: домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные воины

Как Россия пытается манипулировать темой обмена пленными

Украина призывает Россию не медлить с обменом пленными обменами пленными, согласованными в Стамбуле. В Коордштабе отметили, что украинская сторона четко придерживается достигнутых договоренностей по обмену пленными и надеется на готовность к этому российской стороны.

Несмотря на то, что сегодня, 12 июня, состоялся очередной успешный этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными, российская сторона заявила, якобы Украина не готова к ежедневным обменам.

Расцениваем такое заявление, как продолжение информационных манипуляций и очередную порцию дезинформации со стороны России, которыми сопровождаются все этапы обменов согласно договоренностям в Стамбуле,

– отметили в Коордштабе.

Там также отметили, что именно Россия предложила перенести обмены на более поздние сроки, однако по настоянию украинской стороны обмены продолжаются, и следующие уже запланированы на ближайшие дни.