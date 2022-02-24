Россия заявляет, что уже "повалила" все базы ВСУ

24 февраля 2022 , 09:07
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Источник:

Sputnik

Российские СМИ со ссылкой на Минобороны России сообщают, что военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины якобы выведена из строя.

Кроме того, Минобороны страны-агрессора заявило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

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Якобы из строя выводят только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооруженных Сил Украины. В министерстве заявляют, что "гражданскому населению ничего не угрожает".

Россияне также сообщают, что военные пограничные службы Украины якобы "никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают". Кроме того, в Минобороны опровергают информацию, что на территории Украины сбили российский самолет.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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Почему российские СМИ врут

  • 24 февраля в районе проведения ОС украинские защитники сбили 5 самолетов и вертолет агрессоров.
  • Россия совершила авиаудар по военному городку под Броварами – есть погибший и потерпевшие.
  • 24 февраля, около 5.10 утра, в Киеве и Борисполе раздались мощные взрывы. По данным МВД, Киев обстреливали баллистическими ракетами. Людям советуют укрыться в бомбоубежищах.
  • В общем, в 5 утра Россия развязала настоящую полномасштабную войну против Украины. Атакованы границы, нанесены удары по военной инфраструктуре во многих городах.
Автор: Анастасія Кушпіт