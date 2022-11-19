Соглашение Ирана и России: в Минцифре объяснили, как следует противостоять новым вызовам

Вероятно, Москва заключила тайное соглашение с Тегераном по производству дронов-камикадзе. В Министерстве цифровой политики отметили, что поможет Украине не дать врагу уничтожить нашу инфраструктуру.

Недавно The Washington Post опубликовало эксклюзивную информацию о "тайном соглашении" между Путиным и президентом Ирана Ибраимом Раиси о производстве беспилотников для войны против Украины. Важно, что СМИ ссылаются на источники в разведке Соединенных Штатов и стран-партнеров.

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Как цель договоренностей между Тегераном и Москвой: что может сделать Киев

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова во избежание санкций и проблем с логистикой Россия будет использовать "черные инновационные технологии". Ей они нужны для того, чтобы продолжать войну против Украины с помощью иранского оружия.

Россия будет покупать на разных рынках товары через посредников для соответствующего назначения. Цель ясна — экономить драгоценные крылатые ракеты, продолжить уничтожать нашу критическую инфраструктуру,

– написал Федоров.

Также чиновник убежден, что эффективно бороться с иранскими беспилотниками могут:

инновационные решения по типу "антишахид";

БПЛА для сбивания дронов;

современные средства радиоэлектронной борьбы

Украина планирует развивать технологическую промышленность

Киев открывает новые источники для получения информации о вражеских беспилотниках. Это поможет с ними бороться в ближайшей перспективе.

Кроме того, нужно делать новый шаг в развитии собственной "технологической промышленности". Дроны разного типа, которые будут формировать новые вызовы врагу,

– констатировал министр.

Важно, чтобы производство было налажено в промышленных масштабах. Очевидно, тогда ни у России, ни у Ирана не будет никакого шанса уничтожить нас.

Украинцы сами могут сбивать дроны с помощью мобильного телефона

Напомним, что украинские IT-специалисты презентовали программу "еПВО" , с помощью которой можно сбивать вражеские ракеты и беспилотники, в том числе дроны-камикадзе.

Благодаря этому применению в октябре впервые удалось сбить вражескую ракету типа "Калибр". Она летела на низкой высоте, и из-за особенностей рельефа локаторы ее не распознали. Однако в "еПВО" внимательные граждане сообщили военным об опасности.

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