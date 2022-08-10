россия закроет крымский мост и будет держать людей на полуострове в заложниках, – эксперт

Из-за взрывов на Новофедоровском аэродроме, "понаехавшие" россияне начали массово бежать из временно оккупированного Крыма, из-за этого на крымском мосту были огромные пробки. россияне могут полностью заблокировать проезд там, это нужно для определенных стратегических вещей.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин. Он также отметил, что если большое количество людей захочет бежать через крымский мост, то, вероятнее всего, россияне его заблокируют для проезда.

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Этот мост также могут изолировать для охраны, ведь Украина рано или поздно нанесет удар по этому объекту, как только появится такая возможность,

– говорит Игаль Левин.

По словам специалиста, нужно понимать, что уничтожение моста, это не то же, что удар по аэродрому. Мы до конца не знаем, что случилось в Новофедоровке – какие это были ракеты или диверсия.

"крымский мост – гораздо более сложный объект для уничтожения, но по нему будут бить, это очевидно", – говорит Левин.

Закрыть крымский мост россияне могут для того, чтобы:

гражданские не фотографировали средства и системы безопасности моста;

чтобы гражданские не могли покинуть территорию Крыма.

На аэродроме в Крыму (Новофедоровка) произошли взрывы

9 августа во временно оккупированном Крыму раздался "хлопок". Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели на авиабазе россиян возле Новофедоровки. Речь шла о военном аэродроме, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.

оккупанты начали придумывать многочисленные версии разных причин, которые могли бы объяснить взрывы и густой дым. Наконец объяснили это нарушением пожарной безопасности.

В сети показали полное видео взрывов на аэродроме в Крыму. В результате атаки самолеты уничтожили, а окна в домах в километре от эпицентра вылетели.

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