Азовское море и Крым – под огневым контролем: Братчук рассказал об успехах ВСУ на Юге

Россияне прекратили судоходство в канале, соединяющем реку Дон и Азовское море. Силы беспилотных систем Украины удерживают акваторию под огневым контролем. В течение ночи 11 июля украинские дроны поразили 28 судов теневого флота России. Всего за последние шесть суток – 76.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала отметил, что если Россия временно перекрыла этот канал, это не означает, что теперь там не пройдет ни один танкер – страна-агрессор будет вынуждена перемещать свои суда. Это обернется для нее дальнейшими потерями ее флота.

Операция в Крыму продолжается: СОУ наносят повторные удары

Все заявления Путина о том, что оккупированный Крым будет бесперебойно получать топливо, как подчеркнул Братчук, очередная ложь. Среди целей для поражения украинскими дронами, помимо танкеров России и ее НПЗ, также подстанции, железнодорожный мост в районе Роздольного на территории временно оккупированного Крыма. Это логистическая артерия российских оккупантов. СОУ наносят систематические удары по одним и тем же точкам.

У нас есть возможность наносить повторные удары. Это не тот период, когда мы начинали и попадали, а до следующего поражения проходило много времени. Проводится доработка целей, чтобы эти объекты не функционировали. Что касается энергетической инфраструктуры, то поражения происходят каждый день,

– отметил Братчук.

Сегодня последствия ощущаются в Евпатории и Симферополе, там снова пропало электричество. Практически все основные подстанции, по словам представителя УДА, выведены из строя. Он подчеркнул, что удары по энергетической инфраструктуре полуострова нацелены не на то, чтобы оставить жителей Крыма без света, а на то, чтобы нарушить функционирование российских оккупационных войск.

Наиболее энергоемкие объекты вражеской инфраструктуры – это системы ПВО и радиотехническая разведка. Это требует интенсивной работы генераторов, но для них нужно горючее. С этим у врага проблемы. Работа по Крыму продолжается, даже прерывается возможность передачи электроэнергии из Кубани на полуостров, там есть 4 подводных кабеля,

– сообщил Братчук.

Как отметил Братчук, в перспективе в зоне поражения украинских ударных средств может оказаться и Крымский мост. Он обратил внимание на то, что даже танкеры в Азовском море сегодня не имеют прикрытия, россияне не открывают пулеметный огонь по БпЛА, им нечем отражать атаки Сил обороны Украины.

Существует четкое взаимодействие различных структур, которое дает результат. Я не буду говорить, что следующим будет мост, но когда-нибудь он будет. Мы это прекрасно понимаем,

– подытожил Братчук.

О блокаде Азовского моря: смотрите в видео