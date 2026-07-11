Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері 24 Каналу зазначив, що якщо Росія тимчасово перекрила цей канал, не означає, що там не пройде тепер жоден танкер, країна-агресорка змушена буде пересувати свої судна. Це для неї обернеться подальшими ураженнями її флоту.

Операція у Криму триває: СОУ завдають повторних ударів

Всі заяви Путіна про те, що окупований Крим буде безперебійно отримувати пальне, як наголосив Братчук, чергова брехня. Серед цілей для ураження українських дронів окрім танкерів Росії та її НПЗ, також підстанції, залізничний міст у районі Роздольного на території тимчасово окупованого Криму. Це логістична артерія російських окупантів. СОУ завдають систематичних ударів по одних і тих самих точках.

Ми маємо можливість завдавати повторних ударів. Це не той період, коли ми починали й влучали, а до наступного ураження проходило багато часу. Допрацьовують по цілях, аби ці об'єкти не функціонували. Щодо енергетичної інфраструктури, то ураження відбуваються кожного дня,

– зазначив Братчук.

Сьогодні є наслідки в Євпаторії та Сімферополі, там знову зникла електроенергія. Практично всі основні підстанції, зі слів речника УДА, виведені з ладу. Він підкреслив, що удари по енергетичній інфраструктурі півострова націлені не на те, аби залишити жителів Криму без світла, а задля порушення функціонування російських окупаційних військ.

Найбільш енергоємні об'єкти ворожої інфраструктури – це системи ППО, радіотехнічна розвідка. Це вимагає потужної роботи генераторів, але для них потрібне пальне. З цим у ворога проблеми. Робота по Криму продовжується, навіть перебивається можливість передавати електроенергію з Кубані до півострова, там є 4 підводні кабелі,

– озвучив Братчук.

Як зауважив Братчук, у перспективі у фокусі ураження українських ударних засобів може опинитися і Кримський міст. Він звернув увагу на те, що навіть танкери в Азовському морі не мають сьогодні прикриття, росіяни не відкривають кулеметний вогонь по БпЛА, їм немає чим відбивати атаки Сил оборони України.

Є чітка взаємодія різних структур, яка дає результат. Я не буду казати, що наступним буде міст, але колись він буде. Ми це прекрасно розуміємо,

– підсумував Братчук.

Про блокаду Азовського моря: дивіться у відео