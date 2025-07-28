В России заявили, что закрывают 20 пунктов пропуска на границе с Украиной: реакция ГПСУ

Российское правительство постановило закрыть с пятницы, 1 августа, 20 пунктов пропуска на границе с Украиной. Среди них 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных.

Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Смотрите также Медведев угрожает Трампу войной с США после изменения его дедлайна

Что известно о новом российском указе?

Правительство России распорядилось официально закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, которые действовали ранее по соглашению с Украиной от 8 февраля 1995 года.

В списке – 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. В частности, указаны пограничные переходы с временно оккупированными регионами. Речь идет о пунктах с Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями Украины.



Распоряжение российского правительства / Фото росСМИ

Как отреагировали в ГПСУ?

Представитель Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии УП напомнил, что все пункты пропуска на границе с Россией официально закрыты после начала полномасштабного вторжения.

Сложно понять логику россиян: зачем государство-агрессор на четвертом году развязанной полномасштабной войны решило объявить о закрытии ряда пунктов пропуска на границе с Украиной,

– сказал он.

По его словам, часть из этих пунктов пропуска расположены на границе с Украиной в пределах временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, которые Россия захватила еще в 2014 году.

Также речь идет о пунктах пропуска в Воронежской, Брянской, Курской и Белгородской областях. Он напомнил, что Украина еще в 2022 году закрыла все пункты пропуска на границе с Россией.

Он отметил, что Украина и в дальнейшем готова на любом из участков границы обеспечить возвращение граждан Украины, как это было, к примеру, в направлении пункта пропуска "Покровка" в Сумской области.

К слову, в марте Путин приказал украинцам без "законных оснований" в России урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть страну. Он касается украинцев на оккупированных территориях.

Это является еще одним шагом для принудительной паспортизации и готовит основания для массовой депортации нелояльных граждан. С 1 января украинцев, отказавшихся от российского паспорта, лишили каких-либо прав.