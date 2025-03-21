Их количество катастрофически растет: Кремль 2 способами заманивает россиян переезжать в Мариуполь

Во временно оккупированном Мариуполе происходит постоянное замещение украинцев на россиян. Город остается символом для российской пропаганды, через который они хотят показать якобы восстановление захваченных территорий.

В Мариуполе очень высокая смертность из-за катастрофических проблем с медициной. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что количество украинцев в городе постоянно сокращается.

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Чем Россия заманивает людей в Мариуполь

"На фоне сокращения численности украинцев, растет количество россиян. Причем оно растет катастрофически с каждым днем. Кремль затягивает своих граждан через 2 вещи", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Первая причина – льготная ипотека, которая действует пока на территории Мариуполя. Ею могут воспользоваться все россияне. Вторая – резервирование высоких зарплат для россиян на определенных должностях, например, менеджеров среднего звена, мастеров. Это нужно для того, чтобы они могли оплачивать ипотеку.

Этот процесс побуждает россиян приезжать. По нашим подсчетам, сейчас украинцев в городе от 80 до 100 000 и почти столько русских. То есть россиян 60 – 70 тысяч, еще 10 – 20 тысяч военный, то есть в среднем получается 50/50,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Украинцы не нужны вражеской власти

В Мариуполе происходит уже 2 волна замещения. Перед тем были мигранты из стран Азии, теперь в оккупированный город приезжают в основном россияне из Санкт-Петербурга, Москвы. Они едут постоянно.

В Донецке проводили заседание так называемого инвестиционного комитета, который снова дал разрешение на строительство целого ряда ипотечных домов для россиян. Их строят исключительно за средства федерального бюджета, поэтому это не бизнес,

– отметил Андрющенко.

Зато мариупольцам не отдают ни одной квартиры, хотя без жилья остается более 22 тысяч горожан. Проблемы с жильем никак не заканчивается. У преступной власти есть цель – сделать так, чтобы к 2030 году в Мариуполе осталось не более, чем 10% украинцев. Их хотят использовать только как обслугу для россиян.