Россия заминировала подходы к украинским портам и может атаковать гражданские суда

Россия не только недавно приостановила деятельность зернового соглашения, но и прилагает все усилия, чтобы украинское зерно не могло попасть на мировой рынок морем. Для этого страна-террористка, в частности, разместила дополнительные морские мины на подступах к украинским портам.

Информацией о заминировании владеет разведка Великобритании. Об этом заявила постоянный представитель Британии в ООН Барбара Вудворд.

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Не заминированием единым

По данным разведки, кроме заминирования подходов к портам Украины в Черном море, страна-террористка может атаковать гражданские суда в этом регионе.

Российские военные могут еще больше расширить нацеливание на украинские зерновые объекты, включая нападения на гражданские суда в Черном море,

– сказала Барбара Вудворд.

Также она отметила, что, согласно оценке США, такая деятельность России – это "скоординированная попытка оправдать и возложить вину на Украину за любые нападения на гражданские корабли в Черном море". И Великобритания соглашается с мнением Штатов.

Вудворд рассказала, что этой информацией уже владеет и руководство Украины. Ею поделился премьер-министр Великобритании Риши Сунак с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора во вторник.

Россия готовит "операцию под чужим флагом" в Черном море

Отметим, что накануне такого заявления Барбары Вудворд спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о подготовке Россией "операции под чужим флагом" в Черном море. Детали, впрочем, он поведать отказался, лишь подчеркнул, что это разведывательные данные.

У нас есть информация, которая позволяет предположить, что они могут готовить операцию под чужим флагом,

– сказал он.

Такая возможная атака России, по его словам, может быть составной частью "голодных игр", в которые она играет после отказа продлить зерновую сделку.

Кроме того, о возможной фальшивой атаке России в Черном море сообщал также директор ЦРУ Уильям Бернс 22 июля – а значит, она вполне вероятна.