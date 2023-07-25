Інформацією про замінування володіє розвідка Великої Британії. Про це заявила постійний представник Британії в ООН Барбара Вудворд.
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Не замінуванням єдиним
За даними розвідки, окрім замінування підходів до портів України у Чорному морі, країна-терористка також може атакувати цивільні судна у цьому регіоні.
Російські військові можуть ще більше розширити націлювання на українські зернові об’єкти, включаючи напади на цивільні судна в Чорному морі,
– сказала Барбара Вудворд.
Також вона зазначила, що згідно з оцінкою США така діяльність Росії – це "скоординована спроба виправдати та покласти провину на Україну за будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі". І Велика Британія погоджується з думкою Штатів.
Вудворд розповіла, що цією інформацією уже володіє й керівництво України. Нею поділився прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з президентом України Володимиром Зеленським під час телефонної розмови у вівторок.
Росія готує "операцію під чужим прапором" у Чорному морі
Зазначимо, що напередодні такої заяви Барбари Вудворд речник Держдепартаменту США Меттью Міллер повідомив про підготовку Росією "операції під чужим прапором" у Чорному морі. Деталі, втім, він розповісти відмовився, лише наголосив, що це розвідувальні дані.
У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони можуть готувати операцію під чужим прапором,
– сказав він.
Така можлива атака Росії, за його словами, може бути складовою "голодних ігор", у які вона грає після відмови продовжити зернову угоду.
Окрім того, про можливу фальшиву атаку Росії у Чорному морі повідомляв також директор ЦРУ Вільям Бернс 22 липня – а отже вона цілком імовірна.