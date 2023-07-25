Росіяни можуть здійснити в Чорному морі операцію під чужим прапором. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, передає 24 Канал.

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У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони можуть готувати операцію під чужим прапором,

– проінформував він.

Утім, речник Держдепу відмовився розповісти відомі йому деталі, наголосивши, що це розвідувальні дані.

За його словами, можлива атака Росії під чужим прапором – попереду. Це також може бути складовою "голодних ігр", у які грає Росія після відмови продовжити зернову угоду.

Метью Міллер наголосив: нема "ідеального рішення", за якого б Україна відвантажувала стільки ж зерна, як це було в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Для цього потрібно знову відкрити чорноморські порти, які Росія зараз блокує. Альтернатива Чорному морю – порти на Дунаї, зокрема місто Рені, та їх Росія теж почала обстрілювати.

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Що вже робила Росія в Чорному морі

На жаль, держава-терорист не зупиняється:

обстрілювала Одесу кілька ночей поспіль, щоб унеможливити експорт зерна через міжнародний порт;

погрожувала кораблям, що діють у міжнародних водах, – а це переносить війну із суші на море;

викрала і затопила український корвет "Тернопіль" – буцімто вчилися стріляти по надводних цілях;

обстріляла місто Рені на Одещині 24 липня 2023 року – пожежу було видно з Румунії, яка є членом НАТО.

Про можливу фальшиву атаку Росії у Чорному морі повідомив директор ЦРУ 22 липня – а отже вона цілком імовірна. Державний секретар США Ентоні Блінкен також говорив про таку можливість і наголосив: відновити експорт зерна з України буде дуже важко, бо Росія погрожує цивільним суднам.