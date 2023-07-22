Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він додав, що Україна дала роз'яснення до своєї дзеркальної відповіді на погрози Росії.

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Ситуація загострюється

Нагадаємо, що Росія оголосила будь-які судна, що йдуть по Чорному морі в українські порти легітимними цілями. А країни, під чиїми прапорами вони прямують, автоматично будуть вважатися країною-агресоркою такими як вступили у війну з Росією на боці України.

Київ дав дзеркальні відповіді довівши, що Україна – не агресор, а вчиняє дії у відповідь. Так, наша країна вважатиме легітимними цілями судна, які рухаються до портів Росії та на окупованих нею територіях. І Україна залишає за собою право перешкоджати їхньому проходженню.

Також Міністерство оборони України опублікувало роз'яснення щодо цих заходів.

Зокрема російські військові кораблі залишаються для нас легітимною ціллю. Тільки но вони потрапляють в зону дії наших вогневих засобів, ми будемо їх уражати.

Цивільні судна Сили оборони навмисно атакувати не будуть. Якщо ж з'явиться можливість їх дістати, то це буд зроблено. Проте, як пояснив військовий експерт, ганятися за суховантажами не будемо.

Проте така заява з боку Росії підвищує ризик проходження кораблів в Чорному морі. Фактично Росія скасувала міжнародне право в міжнародних водах Чорного моря,

– підкреслив Жданов.

Відповідно вартість страхування суден, які проходитимуть в акваторії Чорного моря, буде набагато вища. А кількість бажаючих заходити в порти Росії та на окупованих територіях, сподівається він, значно зменшиться. Занадто високою буде ціна страхування та занадто високим ризик для судновласників.

Олег Жданов прокоментував ситуацію з проходженням суден в Чорному морі: дивіться відео

Поблизу Кримського мосту – небезпечно

Водночас Україна прокоментувала можливість нової атаки на Кримський міст. Якщо в її наслідок отримає пошкодження якесь судно, Київ знімає з себе будь-яку відповідальність.

"Україна попереджала, що судноплавство в Керченській протоці заборонено. А тому судновласникам потрібно добре подумати, перш ніж направляти туди свої судна, які можуть піддатися небезпеці поблизу Кримського мосту. А він є для України легітимною ціллю", – наголосив Олег Жданов.

Що цьому передувало