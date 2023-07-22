Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он добавил, что Украина дала разъяснение к своему зеркальному ответу на угрозы России.

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Ситуация обостряется

Напомним, что Россия объявила любые суда, идущие по Черному морю в украинские порты легитимными целями. А страны, под чьими флагами они следуют, автоматически будут считаться страной-агрессором, такими как вступившие в войну с Россией на стороне Украины.

Киев дал зеркальный ответ, доказав, что Украина – не агрессор, а совершает ответные действия. Так, наша страна сочтет легитимными целями судна, которые двигаются к портам России и на оккупированных ею территориях. И Украина оставляет за собой право препятствовать их прохождению.

Также Министерство обороны Украины опубликовало разъяснения этих мероприятий.

В частности, российские военные корабли остаются для нас легитимной целью. Как только они попадают в зону действия наших огневых средств, мы будем их поражать.

Гражданские суда Силы обороны намеренно атаковать не будут. Если же появится возможность их достать, то это будет сделано. Но, как объяснил военный эксперт, гоняться за сухогрузами не будем.

Однако такие заявления со стороны России повышают риск прохождения кораблей в Черном море. Фактически Россия отменила международное право в международных водах Черного моря

– подчеркнул Жданов.

Соответственно стоимость страхования судов, которые будут проходить в акватории Чорного моря будет гораздо выше. А количество желающих заходить в порты России и на оккупированных территориях, надеется он, значительно уменьшится. Слишком высока будет цена страхования и слишком высок риск для судовладельцев.

Олег Жданов прокомментировал ситуацию с прохождением судов в Черном море: смотрите видео

Вблизи Крымского моста – опасно

В то же время Украина прокомментировала возможность новой атаки на Крымский мост. Если в результате этого получит повреждение какое-то судно, Киев снимает с себя любую ответственность.

"Украина предупреждала, что судоходство в Керченском проливе запрещено. Поэтому судовладельцам нужно хорошо подумать, прежде чем направлять туда свои суда, которые могут подвергнуться опасности вблизи Крымского моста. А он является для Украины легитимной целью", – подчеркнул Олег Жданов.

Что этому предшествовало