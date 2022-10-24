Минирование Каховской ГЭС: в ОК "Юг" объяснили, как это повлияет на контрнаступление
Россияне заминировали Каховскую ГЭС и заявляют, что ее "планирует взорвать Украина". Впрочем, даже подрыв гидроэлектростанции не сможет остановить контрнаступление ВСУ.
Максимум, что удастся России – это только замедлить украинских военных. Но это будет критический сценарий. Об этом в эфире 24 канала рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Россия способна на все
Скорее всего, заявления России только манипуляция. Впрочем, Вооруженные Силы Украины понимают, что противостоят сумасшедшему врагу, который может использовать любые средства воздействия и отчаяния.
Но мы надеемся, что их "жест доброй воли" будет предшествовать жесту отчаяния,
– заявила Наталья Гуменюк.
Она заверила, что даже подрыв Каховской ГЭС не сможет остановить продвижение украинских военных. В крайней мере – замедлит его.
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Ранее Наталья Гуменюк также рассказывала, что такой шантаж России очень опасен. Он может иметь страшные экологические последствия.
Затопление охватит большие территории, под водой могут оказаться почти 80 населенных пунктов – это большая площадь на левом берегу и большая часть самого Херсона,
– предостерегала пресс-секретарь ОК "Юг".
Также она отметила, что командование войска проводит информационную работу с херсонцами, чтобы они понимали, какие части города может затопить и откуда следует эвакуироваться.
Россия заминировала Каховскую ГЭС
- Президент Украины Владимир Зеленский еще раньше предупредил о минировании и угрозе подрыва Каховской ГЭС. В результате может быть затоплена часть Херсона, а Запорожская АЭС – останется без воды.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина готова к любому сценарию по гидроэлектростанции. Хотя последствия взрыва могут быть катастрофическими.
- Впоследствии в ГУР Минобороны рассказали, что россияне запланировали подрыв электростанции еще в апреле. Сейчас они минируют шлюзы ГЭС.
- Хотя Россия заявляет, что сама Украина готовит подрыв ГЭС, в американском Институте изучения войны указали на то, что вероятный подрыв выгоден именно России. Ее аргументы назвали абсурдными.
- Немецкое издание Bild показало инфографику подтоплений в результате взрыва на Каховской ГЭС. Эта катастрофа коснется около 80 населенных пунктов.