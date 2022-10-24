Минирование Каховской ГЭС: в ОК "Юг" объяснили, как это повлияет на контрнаступление

Россияне заминировали Каховскую ГЭС и заявляют, что ее "планирует взорвать Украина". Впрочем, даже подрыв гидроэлектростанции не сможет остановить контрнаступление ВСУ.

Максимум, что удастся России – это только замедлить украинских военных. Но это будет критический сценарий. Об этом в эфире 24 канала рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Россия способна на все

Скорее всего, заявления России только манипуляция. Впрочем, Вооруженные Силы Украины понимают, что противостоят сумасшедшему врагу, который может использовать любые средства воздействия и отчаяния.

Но мы надеемся, что их "жест доброй воли" будет предшествовать жесту отчаяния,

– заявила Наталья Гуменюк.

Она заверила, что даже подрыв Каховской ГЭС не сможет остановить продвижение украинских военных. В крайней мере – замедлит его.

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Ранее Наталья Гуменюк также рассказывала, что такой шантаж России очень опасен. Он может иметь страшные экологические последствия.

Затопление охватит большие территории, под водой могут оказаться почти 80 населенных пунктов – это большая площадь на левом берегу и большая часть самого Херсона,

– предостерегала пресс-секретарь ОК "Юг".

Также она отметила, что командование войска проводит информационную работу с херсонцами, чтобы они понимали, какие части города может затопить и откуда следует эвакуироваться.

Россия заминировала Каховскую ГЭС