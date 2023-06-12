У россиян мышление преступников: Черник оценил угрозу на "Крымском титане"

Российские оккупанты на временно оккупированном Крымском полуострове заминировали завод "Крымский титан". Украина публично предупредила об этом мир, но на реакцию не стоит надеяться.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, единственной страной, которая может повлиять на Россию, является Китай. Но Пекин не будет этого делать – им важно, чтобы линия разграничения была замороженной, а Запад проиграл. Это откроет путь к началу вторжения в Тайвань.

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Россияне готовятся покидать Крым

Россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, поэтому могут взорвать целый завод. Это классическая тактика и мышление преступников. Если им не удается чем-нибудь завладеть, то они разграбят и уничтожат это.

"Если учесть, что россияне происходят из монголо-татарской орды, то все становится на свои места. Они терпят стратегическое поражение и сам факт минирования завода является признаком, что им придется покинуть Крым и они это осознают", – подчеркнул военный эксперт.

Петр Черник о терроризме России на оккупированных территориях: смотреть видео

Реакции от ООН не дождаться

Он считает, что даже после официального уведомления ГУР никакой реакции от международных организаций не последует. ООН, ОБСЕ и Красный Крест сегодня не выполняют свою миссию. Единственное, чем могут помочь союзники – это предоставить больше оружия.

"Пока режим Путина не будет уничтожен, до тех пор такие акты вандализма будут продолжаться. Что еще можно ожидать от лиц, расстрелявших людей при попытке эвакуироваться от затопления, которых считали "освобожденными"?", – отметил Черник.

Что известно о намерении россиян взорвать завод в Крыму