Внутри Украины могут устроить саботажи и другие похожие мероприятия. По меньшей мере, такие планы у России.

А все ради внутренней дестабилизации нашей страны. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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В Госдепе знают о планах России по внутренней дестабилизации Украины

На брифинге госпожа заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд напомнила журналистам, что кризис вокруг Украины создала именно Россия. И именно она пытается вывернуть ситуацию так, чтобы оправдать себя с помощью "дезинформации и лжи об Украине".

Именно Россия создала этот кризис – из ничего. Именно Россия накопила 100 тысяч военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты (других действий, – 24 канал) под фальшивыми флагами для Украины,

– заявила Нуланд.

Представитель Госдепа в очередной раз подчеркнула, что Россия является агрессором, а Киев не намерен угрожать Кремлю. Совершенно наоборот – Украина хочет мирного, демократического и европейского будущего для своего народа.

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