Йенс Столтенберг пригрозил России за агрессию против Украины. Генсек НАТО отметил, что последствия таких действий будут иметь "высокую цену".

Столтенберг предупредил Россию

НАТО отклонило требование Кремля о нерасширении на Восток. Об этом Столтенберг заявил на брифинге по итогам переговоров Совета НАТО – Россия.

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Мы очень четко заявили, что применение сил против Украины будет серьезной стратегической ошибкой. Это будет сопровождаться очень высокой ценой для России,

– подчеркнул генсек.

Что известно о переговорах России на НАТО

В Брюсселе 12 января состоялись переговоры Совета Россия – НАТО. Во время них обсудили безопасностную ситуацию в Европе, в частности – вокруг Украины.

Перед тем стороны провели разговор в Женеве относительно "гарантий безопасности". По ее итогам Альянс отказался выполнять требование России не принимать в свой состав Украину.

Войска России возле границы Украины: главное

Еще в октябре 2021 года западные СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. Впоследствии украинская разведка заявила, что враг может напасть в конце января – в феврале 2022 года.

Международные партнеры призывают Кремль к деэскалации. В случае агрессии они угрожают серьезными санкциями. Так, ограничения могут ввести против газопровода "Северный поток-2".

По данным расследователей, Россия перебрасывает военных и технику из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы. Вероятно, их везут на границу с Украиной.

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Россия заплатит большую цену за агрессию против Украины, – Столтенберг

Сегодня проходили переговоры в формате НАТО – Россия, по итогам которых генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с брифингом. Он отметил, что Альянс отклонил требование России о нерасширении, а также предупредил, что новая агрессия против Украины будет стоить России дорого.

"Мы очень четко заявили, что применение сил против Украины будет серьезной стратегической ошибкой и это будет сопровождаться очень высокой ценой для России", – подчеркнул Столтенберг.