Об этом сообщает Институт изучения войны.

Что известно об атаке?

Аналитики отметили, что российские войска продолжают увеличивать количество ракет, одновременно сокращая количество беспилотников.

Уровень перехвата беспилотников украинской ПВО остается высоким. А вот с перехватом ракет ситуация сложнее.

В ночь на 30 июля оккупанты в общей сложности запустили 358 воздушных целей: 284 дрона различных типов, а также 74 ракеты, в частности "Циркон"/"Оникс", "Искандер-М"/С-400/КН-23, Х-101/"Калибр".

Это не самое большое количество, которое Россия когда-либо запускала по Украине.

Российские войска неоднократно наносили более массивные удары, включавшие свыше 500 беспилотников и ракет в течение последних месяцев. Однако ночной удар имел разрушительные последствия из-за использования баллистических ракет, от которых у украинских войск пока мало способов защититься,

– отметили в ISW.

Аналитики подсчитали, что в июле было запущено 4606 беспилотников и 376 ракет, а в июне – 5749 и 181 соответственно.

Напомним, что в ночь на 30 июля основные удары пришлись на Киев и Львовскую область. Есть погибшие и раненые. Зафиксированы попадания по жилой, образовательной, портовой и гражданской инфраструктуре во Львовской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.