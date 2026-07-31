Про це пише Інститут вивчення війни.

Що відомо про атаку?

Аналітики зауважили, що російські війська продовжують збільшувати кількість ракет, одночасно зменшуючи кількість безпілотників.

Рівень перехоплення безпілотників українською ППО залишається високим. А от із перехопленням ракет ситуація складніша.

У ніч на 30 липня окупанти загалом запустили 358 повітряних цілей: 284 дрони різних типів і також 74 ракети, зокрема "Циркон"/"Онікс", "Іскандер-М"/С-400/КН-23, Х-101/"Калібр".

Це не найбільша кількість, яку Росія коли-небудь запускала по Україні.

Російські війська неодноразово запускали більші залпи, що містили понад 500 безпілотників та ракет протягом останніх місяців. Проте нічний удар мав руйнівні наслідки через використання балістичних ракет, від яких українські війська наразі мають мало способів захиститися,

– зауважили в ISW.

Аналітики підрахували, що у липні було запущено 4606 безпілотників і 376 ракет, а в червні – 5749 і 181 відповідно.

Нагадаємо, що у ніч на 30 липня основні удари припали на Київ та Львівщину. Є загиблі й поранені. Зафіксовано влучання по житловій, освітній, портовій та цивільній інфраструктурі у Львівській, Київській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській та Івано-Франківській областях.