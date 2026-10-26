Россия запускает БПЛА по Украине, в Киеве угроза баллистики: где еще звучит тревога

Российская армия продолжает запускать по Украине свои ударные беспилотники и другие летательные аппараты. В связи с угрозой атаки в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О направлении движения вражеских дронов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Где существует угроза обстрела?

Воздушная тревога в разных областях: смотрите карту