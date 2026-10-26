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24 Канал Новости Украины Россия запускает БПЛА по Украине, в Киеве существует угроза баллистических ракет: где еще звучит тревога
26 октября, 21:44
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Обновлено - 21:50, 26 октября

Россия запускает БПЛА по Украине, в Киеве угроза баллистики: где еще звучит тревога

Дария Черныш

Российская армия продолжает запускать по Украине свои ударные беспилотники и другие летательные аппараты. В связи с угрозой атаки в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О направлении движения вражеских дронов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Где существует угроза обстрела?

Воздушная тревога в разных областях: смотрите карту

 

21:46, 26 октября

Что еще одна ракета по Киеву из Черниговской области.

21:45, 26 октября

Еще одна баллистическая ракета по Киеву по тому же курсу.

21:45, 26 октября

Балистические ракеты по Киеву из Черниговской области.

21:42, 26 октября

Угроза применения баллистического оружия из Брянска.

21:41, 26 октября

Что еще один реактивный БПЛА в направлении Могилева-Подольского с востока.

21:37, 26 октября

21:27, 26 октября

Группы реактивных БПЛА в Черниговской области, направляющиеся в Киевскую область.

21:22, 26 октября

Реактивные БПЛА в районе Ямполя (Винницкая область) летят на запад в направлении Могилева-Подольского.

21:18, 26 октября

Ударные БПЛА в Днепропетровской области в районе Шахтерского в направлении Павлограда.