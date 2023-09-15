Обломки "Шахедов" в Румынии: каким может быть реальный ответ НАТО

Россия продолжает провоцировать НАТО на границе с Румынией, словно ходя по лезвию. Таким образом, агрессор проверяет, способен ли Альянс защитить себя.

Многолетний представитель НАТО Джейми Ши, проработавший в структуре организации более 38 лет, считает, что атака по Румынии не была умышленной. По его словам, обломки не содержали взрывчатки. Об этом говорится в материале 24 Канала "Может ли Румыния сбивать российские дроны и ракеты: экс-спикер НАТО объяснил действия и реакцию Альянса".

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"Россияне счастливы жить в условиях столь повышенного внимания"

По словам экс-спикера НАТО, Россия намеренно рискует, чтобы провоцировать нестабильность на границах НАТО. Это делается, чтобы запугать пограничное население и держать в напряжении Североатлантический союз. Правительства должны позаботиться о том, чтобы защитить людей от атак, ведь россияне могут прибегнуть и к гибридным действиям.

Кстати, НАТО также может рассмотреть возможность предоставления Украине большего количества средств противовоздушной обороны, чтобы она могла более эффективно защищать черноморские порты Дуная. Многие средства противовоздушной обороны защищают Киев и большие города сейчас,

– говорит он.

По словам Джейми Ши, именно готовность россиян наносить удары так близко к территории НАТО угрожает Румынии и Альянсу. Нападать на НАТО было бы очень безрассудно, и Россия не решится на такой шаг.

Что может сделать Румыния

В этой стране находится многонациональный батальон НАТО во главе с Францией, а также система противоракетной обороны. Впрочем, ПВО могут усилить, учитывая ситуацию. К примеру, добавить системы "Петриот", которые уже успешно использует Польша. Их плюс в том, что системы можно перемещать, чтобы временно прикрыть уязвимые объекты. Пока россияне продолжают прибегать к своим опасным действиям, угроза остается высокой.

Впрочем, ПВО может сбить воздушные цели, но она не защищает от падения обломков. Хотя в Румынии внедряют систему оповещений о воздушной тревоге и строят укрытия, обломки все равно могут натворить бед, когда падают. Румыния могла бы сбивать "Шахеды", но есть свои "но".

Если вы попадаете в беспилотник и он распадается на тысячу маленьких кусочков, падающих на землю, очень трудно перехватить эту тысячу маленьких кусочков.

– говорит Джейми Ши.

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Что уже сделали власти Румынии

Ограничения в этой стране понемногу становятся похожими на ситуацию в Украине: власть так же объявляет о тревоге и так же создает укрытия. Теперь ввели и ограничение на полеты у границы с Украиной. Они касаются региона Северная Добруджа между городами Сулина и Галац. Речь идет о территории на расстоянии 20 – 30 километров от румынско-украинской границы до высоты 4000 метров. Теперь в этом пространстве с 13 сентября могут находиться только государственные самолеты.