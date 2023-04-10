Россия запустила масштабную ИПСО с Зеленским: президента изображают алкоголиком и наркоманом

Россия запустила очередную информационно психологическую операцию. Оккупанты распространяют якобы "французский" мультик о президенте Владимире Зеленском.

В ролике президента Украины изображают алкоголиком и наркоманом. А первую леди Елену Зеленскую – именно той, на кого делает ставки Запад.

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Более того, в мультике Залужный докладывает президенту, что якобы Украина "проиграла битву за Бахмут".

Что известно об ИПСО от россиян

Россияне запустили масштабную ИПСО с новым "французским мультиком" о Зеленском и Украине: в "зоне поражения" фейсбук, твиттер, текток и ютуб,

– заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Следует заметить, что россияне запустили эту информационно-психологическую операцию (ИПСО) еще в марте. Тогда враги сделали клон украинского СМИ и писали о "французском мультике", оскорбляющем Украину.



Россия запустила ИПСО о якобы "французском" мультике, оскорбляющем Украину

Согласно данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, российская пропаганда активно распространяет свой "шедевр" через аккаунты на большинстве популярных соцсетей и на ютубе. В частности, Россия:

с 9 апреля в фейсбуке использует пустую страницу с названием Fantastic vw7;

в тектоке, твиттере и ютубе – фейковые псевдоаккаунты пользователей и сетку блогеров, часть из которых мимикрирует под иностранных "независимых обозревателей" и мелкие СМИ;

опубликовала несколько новостей с ошибками на мелких англоязычных ресурсах, чтобы легализовать ложь и разглашение ее за "создание мультипликаторов из Франции".

Россия запустила ИПСО в соцсетях

Россияне пытаются распространить информационно-психологическую операцию, чтобы увлечь иностранную аудиторию и создать видимость своей непричастности к кампании.

К тому же оккупанты стремятся создать предпосылки к развалу вооруженной коалиции и ослаблению международной поддержки Украины,

– предупредили в Центре.

Что известно об этой ИПСО россиян