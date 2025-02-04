Мгновенно взрываются при контакте: в ГСЧС показали опасные дроны, которые запускает Россия

Российская армия запускает по Украине опасные дроны направленные против мирного населения. Во время контакта с ними эти беспилотники мгновенно взрываются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

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Что известно об опасном российском дроне

ГСЧС опубликовали фото с примером опасного дрона, который запускает Россия по Украине для борьбы с мирным населением.

Если вы увидели подобный предмет, ни в коем случае не подходите к нему, не трогайте и сразу звоните по телефонам 101 и 102! Обязательно расскажите об опасности детям!

– объяснили спасатели.



Как выглядит опасный дрон оккупантов / Фото ГСЧС

В службе отметили, что Россия запускает подобные беспилотники, которые направлены именно на мирных жителей и мгновенно детонируют при контакте с ним.

"Всегда помните о собственной безопасности и безопасности своих родных!" – резюмировали в ГСЧС.

К слову, россияне в ночь на 4 февраля снова атаковали Украину своими дронами-камикадзе типа "Шахед". По данным Воздушных сил ВСУ всего оккупанты запустили 65 беспилотников, из которых 37 наша ПВО сбила в разных областях страны. Еще 28 вражеских беспилотников-имитаторов было локально потеряно.