Россия будет использовать сейчас много ложных целей, – Игнат

В последнее время Россия все чаще использует ложные воздушные цели, в частности, шары со светоотражателем. Задача ВСУ сбивать все потенциально опасные воздушные цели.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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В то же время он подчеркнул, что сбивать воздушные шары и тратить на них ракеты – не наша цель.

На сегодняшний день у нас другая задача – не допустить появления в украинском небе российской авиации. И для этого нужны ракеты, комплексы, средства ПВО. Сейчас есть много ложных целей и Россия и в дальнейшем будет их использовать,

– добавил Игнат.

Представитель командования Воздушных сил рассказал, что Россия использует воздушные шары, чтобы привлечь внимание наших войск ПВО, а также как ложную цель, чтобы истощать наших защитников.

Что известно о ложных воздушных целях

"Шары в диаметре до полутора метров запускаются в воздух. На шнурке прикреплен угловой отражатель вместе с РЭБ-передатчиком, сигнал отражается от этого отражателя. Это – воздушная цель. Средствам противовоздушной обороны, тем радиотехническим войскам, которые несут дежурство 24/7, на нее нужно соответственно реагировать", – говорит Юрий Игнат.

По его словам, цель запуска этих шаров врагом – отвлечь внимание. Добавим, что днем 15 февраля в небе над Украиной зафиксировали неизвестный объект. Поэтому даже объявили воздушную тревогу.