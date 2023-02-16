Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Водночас він наголосив, що збивати повітряні кульки і витрачати на них ракети – не наша мета.

На сьогодні в нас інша задача – не допустити появи в українському небі російської авіації. І на це потрібні ракети, комплекси, засоби ППО. Зараз є багато хибних цілей і Росія і надалі їх використовуватиме,

– додав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил розповів, що Росія використовує повітряні кулі, щоб привернути увагу наших військ ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати наших захисників.

Що відомо про хибні повітряні цілі

"Кулі в діаметрі до півтора метра запускаються у повітря. На шнурку прикріплений кутовий відбивач разом з РЕБ-передавачем, сигнал відбивається від цього відбивача. Це – повітряна ціль. Засобам протиповітряної оборони, тим радіотехнічним військам, які несуть чергування 24 /7, на неї потрібно відповідно реагувати", – каже Юрій Ігнат.

За його словами, мета запуску цих куль ворогом – відволікти увагу. Додамо, що вдень 15 лютого у небі над Україною зафіксували невідомий об'єкт. Через це навіть оголосили повітряну тривогу.