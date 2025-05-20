Россия запускала более сотни "Шахедов": сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки
- Силы ПВО ночью сбили 93 вражеских беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
- Оккупанты атаковали ночью 108 дронами.
- В результате атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.
В ночь на 20 мая российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала свои ударные БПЛА типа "Шахед".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки
В ночь на 20 мая россияне атаковали 108-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты атаковали воздушными средствами с направлений:
Брянск,
Шаталово,
Орел,
Миллерово,
Приморско-Ахтарск, что в России.
Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере и в Центре страны,
– говорится в сообщении.
Указывается, что 35 дронов сбито огневыми средствами поражения, 58 – локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.