Укр Рус
24 Канал Главные новости Россия запускала более сотни "Шахедов": сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки
20 мая, 08:55
1

Россия запускала более сотни "Шахедов": сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Силы ПВО ночью сбили 93 вражеских беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
  • Оккупанты атаковали ночью 108 дронами.
  • В результате атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.

В ночь на 20 мая российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала свои ударные БПЛА типа "Шахед".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Россия атаковала "Шахедами": какие регионы были под угрозой удара

Сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки

В ночь на 20 мая россияне атаковали 108-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты атаковали воздушными средствами с направлений:

  • Брянск,

  • Шаталово,

  • Орел,

  • Миллерово,

  • Приморско-Ахтарск, что в России.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере и в Центре страны,
– говорится в сообщении.

Указывается, что 35 дронов сбито огневыми средствами поражения, 58 – локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.


Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил