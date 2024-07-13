Россия атаковала Украину "Шахедами": хронология 871 дня войны

13 июля 2024, 06:33
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Начались 871 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Российские войска продолжают обстреливать мирные украинские города.

О главных новостях Украины, ситуацию на фронте, потери российской армии по состоянию на субботу, 13 июля, рассказывает 24 Канал в хронологии.

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06:30, 13 июля

Пока Россия терроризировала Украину "Шахедами" ночью 13 июля, неизвестные беспилотники прилетели по их энергетической инфтраструктуре. В частности, под удар попала Ростовская область. Горела местная нефтебаза.

06:27, 13 июля

В Нидерландах рассматривали вариант военного вмешательства в зону сбития MH17

Десять лет назад, в июле 2014 года, на Донбассе сбили малазийский "Боинг" рейса MH17. Стало известно, что тогда в Нидерландах рассматривали реальную возможность военного вмешательства.

Том Миддендорп, бывший начальник штаба обороны вооруженных сил Нидерландов, также подтвердил, что "это был вполне реальный вариант".

06:26, 13 июля

В ночь на 13 июля мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Полтавской области. Известно, что туда направлялся "Шахед".

Автор: Софія Рожик