Силы ПВО сбили чуть больше половины: что известно об атаке "Шахедов" на Украину 1 августа
- Россия запустила 72 дрона, из которых силы ПВО обезвредили 44.
- Произошло попадание 28 беспилотников в локациях.
Ночью 1 августа Россия атаковала Украину "Шахедами" и беспилотниками других типов, запустив их с юга и севера. Всего противник применил 72 дрона.
Вражеские беспилотники терроризировали Киевскую область. Там они ударили по гражданским предприятиям в Белоцерковском районе, вызвав масштабные пожары, передает 24 Канал.
Смотрите также Настоящая оккупация Часового Яра – не за горами: ISW оценил ситуацию в городе
Сколько российских дронов сбили?
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 Силы ПВО обезвредили 44 вражеских дрона на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 28 БПЛА в 9 локациях. Под ударом находились прифронтовые территории Харьковской Донецкой, Днепропетровской областей и Киевщины.
Напомним, что 31 июля враг совершил комбинированную атаку на Киев. Противник бил по городу ракетами и ударными дронами. В результате ракетного попадания по многоэтажке в Святошинском районе погибли более двух десятков человек. Число жертв атаки на столицу по состоянию на 09:00 составляет 28 человек. Утром спасатели деблокировали из-под завалов еще 12 тел, в том числе 2-летний ребенок. Таким образом оккупанты унесли жизни 3 детей – 2, 6 и 17 лет.