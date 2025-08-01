Ночью 1 августа Россия атаковала Украину "Шахедами" и беспилотниками других типов, запустив их с юга и севера. Всего противник применил 72 дрона.

Вражеские беспилотники терроризировали Киевскую область. Там они ударили по гражданским предприятиям в Белоцерковском районе, вызвав масштабные пожары, передает 24 Канал.

Смотрите также Настоящая оккупация Часового Яра – не за горами: ISW оценил ситуацию в городе

Сколько российских дронов сбили?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 Силы ПВО обезвредили 44 вражеских дрона на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 28 БПЛА в 9 локациях. Под ударом находились прифронтовые территории Харьковской Донецкой, Днепропетровской областей и Киевщины.

Напомним, что 31 июля враг совершил комбинированную атаку на Киев. Противник бил по городу ракетами и ударными дронами. В результате ракетного попадания по многоэтажке в Святошинском районе погибли более двух десятков человек. Число жертв атаки на столицу по состоянию на 09:00 составляет 28 человек. Утром спасатели деблокировали из-под завалов еще 12 тел, в том числе 2-летний ребенок. Таким образом оккупанты унесли жизни 3 детей – 2, 6 и 17 лет.