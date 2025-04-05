Россия запустила по Украине более 90 беспилотников: сколько сбила ПВО

В ночь на 5 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. В общей сложности оккупанты запустили 92 "Шахеда" и беспилотники-имитаторы разных типов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбили сегодня 5 апреля

С 21:00 4 апреля агрессор атаковал Украину 92 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Россияне запускали БПЛА с таких направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и мыс Чауда в оккупированном Крыму.

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Очередное воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 51 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян (без негативных последствий),

– заявили Воздушные силы.

Добавили, в результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Киевская и Житомирская области.

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Сколько "Шахедов" сбили 5 апреля / Инфографика Воздушных сил