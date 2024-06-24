В ВМС опровергли информацию о том, что 22 июня россияне запустили "Калибры" из Азовского моря
Россия в ночь на 22 июня не осуществляла пуски ракет типа "Калибр" из акватории Азовского моря. Враг атаковал с Черного моря.
Информацию об ударе уточнил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".
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"По уточненной информации, в результате проведения доразведки, все же выяснилось, что это Черное море. Эту информацию всегда достаточно сложно уточнять. Конечно, что общество нуждается в ней немедленно", – отметил Плетенчук.
Россияне атаковали с подводной лодки
При этом он отметил, что информация, которая публикуется, всегда уточняется, ведь военным важно понимать реальный расклад.
"Все же пришли к выводу, что это подводная лодка", – добавил Плетенчук комментируя информацию об ударе врага 22 июня.
Ситуация в Черном и Азовском морях
Относительно того, где находится ракетоноситель сейчас, представитель ВМС отметил, что лодка все еще в Черном море, но ракетоноситель пустой.
Вероятнее всего, что его заменят. У россиян на ходу как минимум 3 субмарины в Черном море. А из Азова один из носителей вышел вчера, сделал переход в пункт базирования Новороссийск. Сейчас их остается два в Азовском море,
– отметил Плетенчук.