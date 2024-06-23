Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук сказал 24 Каналу, что такие действия врага были вполне ожидаемыми. Ранее россияне перевели большую группу кораблей из Новороссийска в Азовское море.

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Очень сложная операция

Речь идет о кораблях, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Они перешли в Азовское море, потому что ни в оккупированном Крыму, ни на Кавказском побережье Черного моря россияне теперь не чувствуют себя безопасно. Всюду их могут достать украинские морские дроны,

– подчеркнул Лакийчук.

В то же время акватория оккупированного Азовского моря с юга закрыта, как пробкой, Керченским проливом, над которым пролегает Крымский мост. Силы и средства, которые обороняют этот мост, по его словам, фактически обороняют и вход в Азовское море, защищая его от наших морских дронов. Такая операция является очень сложной для морской атаки противника.

Поэтому оккупанты выбрали Азовское море для боевого применения. Рано или поздно они начали бы оттуда стрелять,

– подчеркнул он.

Кроме морских средств поражения, есть еще другие способы нанести удар по врагу. Напомним, что первым уничтоженным российским кораблем был не крейсер "Москва" рядом с островом Змеиный. Это был большой десантный корабль "Саратов" в порту Бердянска.

"Поэтому Украина приложит усилия, чтобы нейтрализовать эту угрозу. С одной стороны россиянам с Азовского моря ближе бить и они накрывают большую часть воздушного пространства Украины. А с другой стороны – они тоже ближе, и мы их там однозначно достанем", – отметил Павел Лакийчук.

Атака "Калибрами" по территории Украины