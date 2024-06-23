Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук сказав 24 Каналу, що такі дії ворога були цілком очікуваними. Раніше росіяни перевели велику групу кораблів з Новоросійська в Азовське море.

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Дуже складна операція

Йдеться про кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

Вони перейшли в Азовське море, тому що ані в окупованому Криму, ані на Кавказькому узбережжі Чорного моря росіяни тепер не почуваються безпечно. Всюди їх можуть дістати українські морські дрони,

– наголосив Лакійчук.

Водночас акваторія окупованого Азовського моря з півдня закрита, як пробкою, Керченською протокою, над якою пролягає Кримський міст. Сили і засоби, які обороняють цей міст, за його словами, фактично обороняють і вхід до Азовського моря, захищаючи його від наших морських дронів. Така операція є дуже складною для морської атаки противника.

Тому окупанти обрали Азовське море для бойового застосування. Рано чи пізно вони почали б звідти стріляти,

– підкреслив він.

Окрім морських засобів ураження, маємо ще інші способи завдати ударів по ворогу. Нагадаємо, що першим знищеним російським кораблем був не крейсер "Москва" поруч з островом Зміїний. Це був великий десантний корабель "Саратов" в порту Бердянська.

"Тому Україна докладе зусиль, щоб нейтралізувати цю загрозу. З одного боку росіянам з Азовського моря ближче бити і вони накривають більшу частину повітряного простору України. А з іншого боку – вони теж ближче, і ми їх там однозначно дістанемо", – зауважив Павло Лакійчук.

Атака "Калібрами" по території України