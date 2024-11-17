Россия снова запустила "Кинжалы"

Россия запустила "Кинжалы" из Тамбова, что в России. Опасность продолжается по всей Украине.

Воздушные силы ВСУ предупредили ориентировочно поднял в небо ночью 17 ноября не менее 7 бортов Ту-95МС.

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Что известно о пусках "Кинжалов"

Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках "Кинжалов" в 7:09. Дальше:

в 7:11 – "Кинжал" на Кременчуг;

в 7:13 – в Глухове на Киев.

К сожалению, в 7:25 Воздушные силы ВСУ сообщили об очередном пуске "Кинжалов" врагом.

Воздушные силы ВСУ написали в 7:59 о пусках "Кинжалов" на Киев. Также мониторы писали, что "Кинжалы" полетели через Полтавщину на Кременчуг.