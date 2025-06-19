Россия запустила ночью более 100 "Шахедов": как отработали силы ПВО
- В ночь на 19 июня уничтожено 88 из 104 дронов, которыми атаковала Россия, сообщили в Воздушных силах.
- Там указали, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 6 локациях.
В ночь на 19 июня оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запустила более сотни ударных БПЛА.
По вражеским целям отработали силы ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько дронов сбито во время ночной атаки
В ночь на 19 июня вражеские силы атаковали 104 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Оккупанты запускали дроны с направлений:
- Миллерово,
- Курск,
- Орел,
- Приморско-Ахтарск – Россия,
- Чауда – ТОТ Крыма.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 88 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Востоке, Юге и в Центре страны,
– сообщили в Воздушных силах.
Там уточнили, что 40 вражеских целей были сбиты огневыми средствами поражения, 48 – локально потеряны/подавлены РЭБ.
В Воздушных силах указали, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения агрессора в 6 локациях.