Россия запустила ночью более 100 "Шахедов": как отработали силы ПВО

В ночь на 19 июня оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запустила более сотни ударных БПЛА.

По вражеским целям отработали силы ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько дронов сбито во время ночной атаки

В ночь на 19 июня вражеские силы атаковали 104 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Оккупанты запускали дроны с направлений:

Миллерово,

Курск,

Орел,

Приморско-Ахтарск – Россия,

Чауда – ТОТ Крыма.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 88 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Востоке, Юге и в Центре страны,

– сообщили в Воздушных силах.

Там уточнили, что 40 вражеских целей были сбиты огневыми средствами поражения, 48 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

В Воздушных силах указали, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения агрессора в 6 локациях.



Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил