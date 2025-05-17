Россия запустила по Украине 62 БпЛА: сколько удалось сбить и какие области пострадали

В ночь на 17 мая россияне атаковали украинские города с помощью 62 ударных беспилотников. По ним отработали силы противовоздушной обороны.

Им удалось сбить 36 российских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Россияне атаковали Украину "Шахедами": для каких регионов была угроза

Сколько БПЛА сбили ночью

Ночью 17 мая россияне запустили по Украине 62 ударных беспилотника типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Орел и Шаталово, что в России, а также из Гвардейского, на территории временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 12:00 подтверждено ущерб 36 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны,

– говорится в сообщении.

Еще 6 беспилотников-имитаторов локационно потеряли, информации об отрицательных последствиях нет. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также, по данным Воздушных сил, в результате этой ночной атаки пострадали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области. Кроме того, при атаке взрывы слышали в Хмельницкой области, там тоже фиксировали БПЛА.