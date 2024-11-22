Единственный вариант – политические мотивы. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что глава Кремля Владимир Путин, запустив "Рубеж", мог преследовать 3 цели. Одна из них направлена на россиян.

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Почему "Рубеж" нецелесообразно применять по Украине

Дальность межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", выпущенной по Днепру, может достигать 5 – 6 тысяч километров. Она с легкостью может достать до Великобритании и других европейских стран, только в таком случае она будет эффективной.

Интересно! По данным бывшего инженера-конструктора КБ "Южное" Александра Кочеткова, Россия остановила производство ракеты "Рубеж" еще в 2017 году, поэтому не могла запустить ее по Украине.

С военной точки зрения, как объяснил Роман Свитан, нет никакого смысла использовать "Рубеж" по территории Украины. Такую же задачу, возможно, даже лучше, могут выполнить баллистические ракеты "Искандер", которые также способны нести ядерное оружие.

Поэтому российский руководитель Владимир Путин мог преследовать 3 цели, запустив межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 "Рубеж" по украинской территории:

успокоить российское общество, которое уже несколько дней тревожится из-за ударов ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по России;

попытаться запугать лидеров западных государств, прежде всего европейских, мол, "я могу запускать баллистические ракеты большой дальности, которые легко дотянутся до ваших стран";

оказать давление на расширение некоторых американских баз, одну из таких 13 ноября открыли в городе Редзиково, что в Польше.

Нет никакого военного смысла использовать по Украине межконтинентальные баллистические ракеты. Единственный вариант – геополитическая угроза нашим партнерам, но не более,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время, по данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Кедр". Это экспериментальная система, которая является носителем ядерного оружия.