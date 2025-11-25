Россия запустила по Украине более 460 БпЛА и десятки ракет

Россия нанесла по Украине массированный удар, использовав ударные беспилотники и ракеты различных типов. Из-за этого в ряде областей есть серьезные разрушения.

Также есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского и Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также В Киеве под завалами могут быть люди

Сколько целей запустили россияне?

Россия запустила 464 ударных БпЛА (около 250 из них "Шахеды"), 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 7 крылатых ракет Искандер-К, 8 крылатых ракет "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М".

Силы ПВО сбили 438 вражеских БпЛА, 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", 5 крылатых ракет Искандер-К, 5 крылатых ракет "Калибр", а также 3 баллистические ракеты Искандер-М. Есть попадания 26 беспилотников.

Что известно о ночной атаке?

Президент сообщил, что в результате ночной российской атаки больше всего пострадали Киев и область. В столице есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры. Известно о 13 пострадавших.

Также есть информация о по меньшей мере 6 погибших. Владимир Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким жертв. Кроме вышеупомянутого, он констатировал о разрушениях в Одесской области из-за ударов.

Там россияне били по портам, продовольствию и инфраструктуре. В то же время под ударом оказались Днепропетровская, Харьковская, Черниговская и Черкасская области. Главной целью противника стала энергетика.

На местах работают спасатели / ГСЧС

В общем россияне применили 22 ракеты различных типов, в частности аэробаллистические, и более 460 дронов, из которых большинство – российско-иранские "Шахеды". Еще 4 цели нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО – важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи,

– подчеркнул президент.

По его мнению, ключевыми должны оставаться совместные усилия партнеров и движение к дипломатии. Владимир Зеленский заявил, что давление на Россию обязательно должно сработать, и поблагодарил "всех, кто с Украиной".

Последствия атаки на Киев: смотрите видео

Какие разрушения по областям?