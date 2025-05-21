Ночью Россия запустила по Украине более 70 дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 21 мая российские военные в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Всего оккупанты запустили 76 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов разных типов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбили 21 мая

С 00:30 21 мая Россия атаковала Украину 76 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты запускали дроны с 3 направлений – Курск, Орел, Брянск.

Воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 63 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны,

– заявили Воздушные силы.

Уточнили, что 22 беспилотника сбиты огневыми средствами поражения, еще 41 – локально потерян/подавлен РЭБ (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковская и Сумская области.

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Сколько беспилотников сбили 21 мая / Инфографика Генштаба ВСУ