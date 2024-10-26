Россия запустила по Украине почти сто целей: сколько ракет и "Шахедов" удалось сбить

В ночь на 26 октября российская армия снова атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Воздушные силы отчитались о ночной работе ПВО.

Ночью ПВО сбила 44 из 91 российских дронов. Еще 44 из них были локально потеряны.

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Отчет Воздушных сил

Так, ночью защитники неба зафиксировали в воздушном пространстве Украины 98 средств воздушного нападения:

3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

2 управляемых авиационных ракет Х-59 (из воздушного пространства в Брянской области);

2 ракет неустановленного типа (из Белгородской области);

91 вражеского БПЛА (районы пусков: Курск, Орел).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Относительно ударных БПЛА, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12.00 подтверждено сбивание 44 вражеских БПЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях,

– указали в ВС.

Сколько "Шахедов" сбили Воздушные силы / Фото ВС

Один БПЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. Еще 44 "Шахедов" локационно потеряно. Один дрон – в воздушном пространстве Украины.