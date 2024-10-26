Уночі ППО збила 44 з 91 російських дронів. Ще 44 з них були локаційно втрачені.
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Звіт Повітряних сил
Так, вночі оборонці неба зафіксували у повітряному просторі України 98 засобів повітряного нападу:
- 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
- 2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської області);
- 2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської області);
- 91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел).
Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях,
– вказали у ПС.
Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. Ще 44 "Шахедів" локаційно втрачено. Один дрон – в повітряному просторі України.