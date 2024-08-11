Россия запустила почти 60 "Шахедов" и 4 ракеты KN-23: все ли удалось сбить

В ночь на 11 августа и утром россияне атаковали сразу несколько областей Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". В небе находилось почти 60 воздушных целей.

В Воздушных силах ВСУ отчитались о сбивании "Шахедов". Согласно обнародованной информации, сбили 53 вражеских дрона. Более того, вражеская атака не обошлась и без баллистических ракет.

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Сколько "Шахедов" и ракет сбили

В ночь на 11 августа 2024 года враг атаковал 4 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области и 57 ударными БПЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск – Россия. Также оккупанты нанесли удар по городу Покровск Донецкой области, предположительно, из реактивной артиллерии.

– сообщил командир Воздушных сил Николай Олещук.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных сил сбиты 53 вражеских БПЛА в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровненской.

"Что касается российских ударов северокорейскими ракетами, скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению. Берегите себя и своих родных", – добавил он.

Воздушные силы сбили 53 "Шахеда" / Фото Николая Олещука

По предварительной информации, силами ПВО поражено 6 БПЛА противника в пределах Черкасской области, 7 в Николаевской области и по меньшей мере 1 в Днепропетровской.

К слову, в результате вражеских обстрелов не обошлось без погибших и пострадавших. Где раздавались взрывы, какие повреждения нанес враг, сколько жертв и раненых в результате атаки противника 11 августа, читайте по ссылке.