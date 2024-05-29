Россия запустила ракету на Одессу: в городе слышали взрыв

Вечером 29 мая в Одессе услышали громкий звук взрыва. Россия атаковала город баллистической ракетой.

Предварительно, в регионе есть "прилет". Последствия атаки пока неизвестны – призываем местных жителей воздержаться от распространения последствий обстрела в сети.

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Что известно об атаке на Одессу 29 мая

В 22:21 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В половине областей объявили воздушную тревогу. Жителей регионов призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и перейти в укрытие.

Однако времени спрятаться было мало – уже через 2 минуты защитники сообщили, что на Одессу летит ракета. Вскоре после этого в городе прогремели взрывы.

Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!,

– написал председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Отбой угрозы по баллистическому вооружению в областях объявили в 22:50.

Не публикуйте и не распространяйте в социальных сетях адреса места попадания ракет, никаких фото и видео с последствиями обстрелов или работу ПВО. Ведь так вы помогаете врагу корректировать огонь. Доверяйте только официальным и проверенным источникам информации. Оперативно о взрывах и угрозах читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Отметим, что несколько часов назад в Украине также объявляли воздушную тревогу из-за МиГ-31К.

Днем ранее Россия ударила по припортовой инфраструктуре Одессы

Перед этим враг атаковал Одессу баллистикой 28 мая. Оккупанты нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре города. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.