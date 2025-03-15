Россия запустила "Шахеды": где сейчас ударные дроны, какие области под угрозой атаки
Российские захватчики не прекращают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 15 марта кафиры в очередной раз запустили ударные беспилотники.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту Российские беспилотники в акватории Черного моря, вектор движения – Одесса. На Сумщине угроза применения врагом ударных БПЛА. Группы вражеских ударных дронов на востоке Днепропетровщины, курс северный. Угроза применения ударных беспилотников в Донецкой области, Днепропетровской области и Запорожье.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
Российские беспилотники в акватории Черного моря, вектор движения – Одесса.
На Сумщине угроза применения врагом ударных БПЛА.
Группы вражеских ударных дронов на востоке Днепропетровщины, курс северный.
Угроза применения ударных беспилотников в Донецкой области, Днепропетровской области и Запорожье.