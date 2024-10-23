Россия запустила "Шахеды": где сейчас вражеские дроны

Оккупанты продолжают террор гражданского населения Украины. В ночь на 23 октября российские захватчики в очередной раз запустили ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы. Где сейчас "Шахеды", в каких областях есть угроза ударных дронов – передает 24 Канал.

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