Россия запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара
Источник:Воздушные силы
Оккупанты не прекращают терроризировать гражданское население Украины. В ночь на 9 октября российские захватчики в очередной раз запустили "Шахеды".
Об этом сообщили Воздушные силы. Где сейчас вражеские дроны, что уже известно об очередной российской атаке – передает 24 Канал.
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Группа ударных БПЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков). Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте Ударный БПЛА на Днепропетровщине, курс северный. Дроны с Николаевщины на Одесскую область.
Группа ударных БПЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков).
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Ударный БПЛА на Днепропетровщине, курс северный.
Дроны с Николаевщины на Одесскую область.