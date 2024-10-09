Россия запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара

Оккупанты не прекращают терроризировать гражданское население Украины. В ночь на 9 октября российские захватчики в очередной раз запустили "Шахеды".

Об этом сообщили Воздушные силы. Где сейчас вражеские дроны, что уже известно об очередной российской атаке – передает 24 Канал.

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