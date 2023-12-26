Россия снова атаковала "Шахедами": что известно об атаке, куда целились оккупанты
Россия еще вечером 25 декабря начала атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты выпускали беспилотники всю ночь в несколько волн.
Вражеские "Шахеды" из Черного моря шли в направлении Одесской области, начиная с 18:47 26 декабря. Опасно было в Южном и Коблево.
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Куда Россия пыталась ударить "Шахедами"
Воздушные силы ВСУ уже ориентировочно в 19:25 предупредили, что враги направили вражеские беспилотники в направлении Николаевской области.
После отбоя воздушных тревог, ориентировочно в 22:22 враг запустил "Шахеды" по Херсонской области. Далее – в сторону Днепропетровщины и Кировоградской области.
Перед полуночью была угроза для Черкасской и Херсонской областей. В полночь украинские военные предупредили об одном вражеском беспилотнике в Николаеве. Перед часом ночи вражеские дроны уже двигались:
- из Черкасской области в направлении Киевской;
- в направлении Винницкой области;
- на Днепропетровщину.
В 1:40 26 декабря раздался отбой воздушной тревоги. И уже в 1:50 Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение ударных беспилотников по территории Винницкой области в западном направлении. Угроза была для Хмельницкой области.
Ударные БпЛА в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов,
– предупредили военные.
Ориентировочно в 2:49 26 декабря прозвучали отбои воздушной тревоги.
Россия на рассвете пыталась атаковать Киев
Воздушные силы ВСУ предупредили на рассвете, что есть угроза ракетной атаки в Киевской и Черниговской областях. Военные рассказали, что в Чернигове зафиксировали вражеский БПЛА. В 5:40 раздались отбои воздушной тревоги.
По состоянию на 6:45 Генштаб и Воздушные силы еще не рассказывали о количестве сбитых "Шахедов" над Украиной вечером на Рождество и в ночь на 26 декабря.