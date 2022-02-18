Россия запустит баллистические и крылатые ракеты: за этим будет наблюдать Путин
Источник:ТАСС
В Москве анонсировали запуск 19 февраля баллистических и крылатых ракет. А также добавили, что за этим будет наблюдать Владимир Путин.
Издание со ссылкой на российское минобороны информирует о плановых учениях сил стратегического сдерживания, которые состоятся 19 февраля.
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Россия будет запускать баллистические и крылатые ракеты
Во время учений будут выполнены запуски баллистических и крылатых ракет,
– говорится в сообщении.
К учениям привлекут Воздушно-космические силы, военных Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, а также Северного и Черноморского флотов.
Тренировку запланировали для "проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов, экипажей кораблей и ракетоносцев, надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".
В то же время в телеграме "РИА Новости" уточнили, что при запуске ракет будет присутствовать Владимир Путин.
Россия проведет учения в Каспийском море: что известно
Накануне стало известно, что государство-агрессор проведет плановые командно-штабные военные учения в акватории Каспийского моря. Отмечается, что участие в них будут принимать 20 боевых кораблей.
Экипажи артиллерийских катеров и тральщиков будут отрабатывать в открытом море задачи противоминного обеспечения и противоподводно-диверсионной обороны кораблей и катеров во время стоянки на рейде. В то же время военные моряки будут искать мины и уничтожать их из штатного вооружения.Обратите внимание! По последней информации американской разведки, у украинских границ находятся более 150 тысяч российских военных. Москва уже несколько раз заявила, что отводит свои войска от украинских границ. В частности, соответствующее заявление прозвучало и на заседании Совбеза ООН. Более того, первый эшелон военных, которые были в Крыму, уже якобы вернулся на место дислокации. Однако ни украинская сторона, ни международное сообщество не видят практического выполнения этих слов.