Россия заранее планировала Иловайский котел, – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора в ходе расследования Иловайской трагедии выяснил, что российские вооруженные силы спланировали убийство украинских военных. Договоренности о "зеленом коридоре" были частью этого кровавого преступления.

По данным следствия, Россия воспользовалась тем, что украинские военные согласились сложить оружие и выйти через "зеленый коридор". Об этом на брифинге сообщил глава Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь.

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Пока продолжались переговоры, россияне укрепляли позиции

Юрий Рудь рассказал, что вину российских силовиков доказывает то, что во время переговоров о выводе украинских военных, они укрепляли свои позиции под Иловайском.

Уже во время переговоров обустраивались вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции для того, чтобы в дальнейшем осуществить вероломное убийство,

– заявил Рудь.

Также представитель Офиса генерального прокурора добавил, что российские солдаты намеренно заходили в Украину без знаков идентификации, чтобы и дальше убеждать в своей непричастности к войне на Донбассе.

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