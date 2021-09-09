Россия заставляет квалифицированных рабочих переезжать из оккупированного Донбасса, – Казанский

Жители оккупированного Донбасса вынуждены переезжать на российскую территорию в поисках более высокой зарплаты. Россия испытывает значительный дефицит рабочей силы и квалифицированных рабочих.

Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский. Он отметил, что на Донбассе очень много квалифицированных металлургов, шахтеров и машиностроителей.

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России нужны квалифицированные кадры, – Казанский

Эти кадры России нужны, и она прямо заставляет их переезжать, устраиваться на другие предприятия. Они не требовательны, им российские зарплаты кажутся очень высокими после существования в ОРДЛО,

– сказал Казанский.

Ранее появилась информация, что российский промышленный холдинг "Колмар" перевез 2 тысячи шахтеров из временно оккупированного Донбасса в Якутию. В дополнение к новому месту труда горняки получили и паспорта государства-агрессора.

Переселение в компании объяснили отказом от вахтового метода. Мол, рабочие должны проживать там, где работают.

В 2016 году холдинг "Колмар" принял на работу лишь 200 шахтеров из Донбасса. За 5 лет это количество увеличилось в 10 раз.

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Кремль проводит активную паспортизацию оккупированного Донбасса

Между тем, Кремль намерен выдать миллион российских паспортов на оккупированном Донбассе еще до конца 2021 года. Паспортизация местных жителей связана с выборами в Госдуму, которые состоятся 19 сентября 2021 года. Боевики всячески настаивают, чтобы участие в так называемом "голосовании" принимали украинцы с российскими документами.