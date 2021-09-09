Про це повідомив представник Донецька в ТКГ Денис Казанський. Він наголосив, що на Донбасі дуже багато кваліфікованих металургів, шахтарів та машинобудівників.

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Росії потрібні кваліфіковані кадри, – Казанський

Ці кадри Росії потрібні, і вона прямо змушує їх переїжджати, влаштовуватися на інші підприємства. Вони не вимогливі, їм російські зарплати здаються дуже високими після існування в ОРДЛО,

– сказав Казанський.

Раніше з'явилась інформація, що російський промисловий холдинг "Колмар" перевіз 2 тисячі шахтарів із тимчасово окупованого Донбасу до Якутії. На додаток до нового місця праці гірники отримали і паспорти держави-агресора.

Переселення у компанії пояснили відмовою від вахтового методу. Мовляв, робітники мають проживати там, де працюють.

Зверніть увагу! У 2016 році холдинг "Колмар" прийняв на роботу лише 200 шахтарів з Донбасу. За 5 років ця кількість збільшилась у 10 разів.

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Кремль проводить активну паспортизацію окупованого Донбасу

Тим часом, Кремль має намір видати мільйон російських паспортів на окупованому Донбасі ще до кінця 2021 року. Паспортизація місцевих жителів пов'язана з виборами до Держдуми, які відбудуться 19 вересня 2021 року. Бойовики всіляко наполягають, аби участь у так званому "голосуванні" брали українці з російськими документами.